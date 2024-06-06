بعد توقعات العالم الهولندي.. احذر 6 إشارات غير معتادة تنبئ بوقوع الزلزال

توقعات صادمة لا تتوقف، يطلقها عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، آخرها التنبؤ بحدوث زلزال في الفترة من اليوم الخميس حتى السبت المقبل، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين الجميع، خاصة أنه لم يحدد مكان حدوثه، لذا وجب الإشارة إلى 5 علامات تنذر بوقوع الزلازل، بحسب مجلة «ناتشر هيلث تيكنيكس».

احذر 6 علامات قبل وقوع الزلازل

هناك مجموعة من العلامات والأعراض غير المعتادة تظهر على الإنسان قبل حدوث الزلازل، أبرزها:

الصداع والغثيان أو الدوار هي الأعراض الأكثر شيوعا.

شعور بالضيق والقلق.

عدم القدرة على ضبط النفس.

تغيرات مؤقتة بالرؤية.

هزات عضلية قصيرة المدة في اليد أو القدم.

طنين الأذن.

وتوصل مجموعة من الباحثين، إلى أن الشعور بالصداع من الأعراض التي عانى منها الأشخاص بالفعل قبل حدوث الزلزال، ويرجع ذلك علميًا إلى زيادة أيونات الهواء الموجبة قبل وأثناء الزلزال، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الناقل العصبي السيروتونين في الدماغ.

العالم الهولندي يتنبأ بزلزال خلال 3 أيام

تحدث عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، في فيديو عن وجود اقترانين يشملان عطارد والزهرة، قد يؤديان إلى إمكانية حدوث زلزال كبير ومدمر في الفترة من اليوم الخميس حتى السبت المقبل، عقب ظهور القمر الجديد اليوم.

ونصح «هوجربيتس» بضرورة، أن يتآهب الناس بشدة لمثل هذه الأحداث، وأن يكونوا في حالة تأهب قصوى، خاصة أن الهزة الأرضية قد تصل إلى 7 على مقياس ريختر.