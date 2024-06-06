البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، أدوات دين حكومية «أذون خزانة» بأجل 6 أشهر وعام، اليوم الخميس، بإجمالي 45 مليار جنيه، ويعتزم طرح الأحد المقبل، آجل 3 أشهر و9 أشهر.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تبلغ قيمة أذون الخزانة التي يتم طرحها يومي الخميس والأحد، بقيمة 100 مليار جنيه توزع كالتالي:

الخميس 6-6-2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 20 مليار جنيه.

الأحد 9-6-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 29.999%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 25.980%.

طرح أذون الخزانة

يذكر أن وزارة المالية، تعمل على توكيل البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة من أجل تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة.