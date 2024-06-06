مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في 3 دول.. عادات وأكلات وملابس

تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من دولة لأخرى، فكل دولة لها طقوس وعادات مختلفة للاحتفال، وذلك من خلال إقامة مراسم معينة، أو التحضير العديد من الأصناف والأكلات غير التقليدية، التي يمكن تناولها، لذا تستعرض «الوطن» مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في 3 دول حول العالم، وشكل الملابس الذين يرتدوها في هذه المناسبة وفقًا لموقع «سكاي نيوز العربية».

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في إندونسيا

في إندونسيا يختلف الاحتفال بعيد الأضحى عبر اتباع مجموعة من التقاليد والعادات، ليعتاد المواطنون قبل العيد على بيع أوراق جوز الهند الخضراء المائلة للون الأخضر الفاتح، التي تعد واحدة من العلامات المؤكدة لاقتراب العيد، إلى جانب تحضير بعض الأطباق التي تشتهر بها منها طبق لحوم البقر المطبوخة في المرق البني، المضاف إليه صلصة الصويا، إلى جانب وصفة كربوهيدرات حار من قطع البطاطا المقلية، ولحم البقر، والكثير من الفلفل الحار المطحون، بالإضافة إلى حساء لحوم البقر الطرية.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في المغرب

يرتدي الرجال في أول أيام عيد الأضحى في المغرب ما يعرف بـ«فوقية»، وهو عبارة عن عباءة تكون خفيفة ومنسوجة من عدة ألوان، ويشتهر العيد في المغرب بكثرة الموائد، فيتم تحضير أصنافً عدة من المأكولات، منها قطع مشوية من كبد الخروف أو ما يسمى بـ«بولفاف»، وهي ملفوفة بالشحم الرقيق، ويتم تقديمها إلى جانب الشاي، بالإضافة إلى وجبة التقلية وهي عبارة عن قطع متنوعة من معدة الخروف، إضافة إلى الرئة والكبد والأمعاء يرش عليها بهارات متنوعة وبصل وزبيب ليمتزج فيها الطعم المالح مع المذاق الحلو.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في باكستان

تمتلى الأسواق الباكستانية بالكثير من المواطنين لشراء مختلف الأغراض، منها الإكسسوارات ومستلزمات ملابس العيد التي تتخذ الطابع القديم بحسب العادات السنوية لاستقبال العيد لديهم.