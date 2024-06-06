إسعاف الفيوم توفر 81 سيارة بالمناطق السياحية خلال أيام عيد الأضحى

أنهى مرفق إسعاف محافظة الفيوم، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ أعلن حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد للقصوى، ومنع الإجازات والراحات حتى انتهاء الاحتفالات بالعيد.

وقرر المرفق نشر عدد من سيارات الإسعاف في المناطق العامة، والتجمعات، والمساجد، والحدائق العامة، تحسبًا لوقوع أي طاريء قد يعكر صفو الاحتفالات.

واستعرض الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف محافظة الفيوم، خطة استعدادات المرفق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

نشر سيارات الإسعاف بالأماكن الحيوية

وذكر مدير مرفق إسعاف الفيوم، في بيان، أنّ المرفق وضع خطة محكمة لتجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري في حالة وقوع أي حوادث أو طواريء خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، إذ من المقرر أن يتمركز عددٍ منها في مناطق التجمعات، والميادين، والحدائق العامة والأماكن السياحية، وبمحيط المساجد الكبرى، وساحات الصلاة المقررة.

توفير 81 سيارة إسعاف مجهزة

وأشار مدير مرفق إسعاف الفيوم، إلى أنّه جرى توفير نحو 81 سيارة إسعاف مجهزة، منها 19 على طريق بحيرة قارون السياحي، وفي المنطقة المسحورة، وسيارات دفع رباعي في محمية وادي الريان لتتناسب مع طبيعة المنطقة، فضلًا عن التنسيق بين مسؤولي المرفق، والمستشفيات لسرعة نقل أية حالة طارئة إليها طوال أيام العيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ومسؤولي الجهات التنفيذية، لمناقشة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.