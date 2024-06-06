بيت السحيمي ينظم ورشة عمل عن فنون العرائس وخيال الظل للأطفال

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة عمل عن فنون العرائس وخيال الظل للأطفال، من سن 7 إلى 14 عاما، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة عصرا.

تفاصيل ورشة العرائس

تقدم الورشة مجانا للأطفال راغبي المشاركة، بدءًا من غد الجمعة، وتضم الآتي:

- نبذة عن تراث فن خيال الظل وفنون العرائس تاريخيًا وجماليًا، توكيدًا لقيمة تراثنا العرائسي وأهمية المحافظة عليه، و مراحل تكوين عرض خيال الظل وفنون العرائس.

- صناعة وسيط العرض (شاشة خيال الظل).

- التعريف بأدوات حرفية الصناعة.

- صناعة عروسة خيال الظل.

- إكساب مهارات تحريك العروسة، والتحريك التفاعلي فى إطار جماعى.

- أبجديات تأليف وإخراج عرض خيال الظل وفنون العرائس.

- إكساب مهارة وأسس العمل الجماعي.

- التدريب على تنفيذ عرض مسرحى بخيال الظل وفنون العرائس.

ونوه بيان التنمية الثقافية، بأنه من يرغب في الاشتراك من الأطفال، إحضار صورة قيد الميلاد، وصورة شخصية للمتدرب.