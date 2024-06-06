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بيت السحيمي ينظم ورشة عمل عن فنون العرائس وخيال الظل للأطفال

كتب:

إلهام الكردوسي
02:15 م | الخميس 06 يونيو 2024
بيت السحيمي

بيت السحيمي

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ورشة عمل عن فنون العرائس وخيال الظل للأطفال، من سن 7 إلى 14 عاما، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الرابعة عصرا.

تفاصيل ورشة العرائس

تقدم الورشة مجانا للأطفال راغبي المشاركة، بدءًا من غد الجمعة، وتضم الآتي:

- نبذة عن تراث فن خيال الظل وفنون العرائس تاريخيًا وجماليًا، توكيدًا لقيمة تراثنا العرائسي وأهمية المحافظة عليه، و مراحل تكوين عرض خيال الظل وفنون العرائس.

- صناعة وسيط العرض (شاشة خيال الظل).

- التعريف بأدوات حرفية الصناعة.

- صناعة عروسة خيال الظل.

- إكساب مهارات تحريك العروسة، والتحريك التفاعلي فى إطار جماعى.

- أبجديات تأليف وإخراج عرض خيال الظل وفنون العرائس.

- إكساب مهارة وأسس العمل الجماعي.

- التدريب على تنفيذ عرض مسرحى بخيال الظل وفنون العرائس.

ونوه بيان التنمية الثقافية، بأنه من يرغب في الاشتراك من الأطفال، إحضار صورة قيد الميلاد، وصورة شخصية للمتدرب.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي