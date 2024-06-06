‎نتيجة الصف السادس الابتدائي أزهر برقم الجلوس.. إليك رابط الحصول عليها

يستعد الأزهر الشريف إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية للترم الثاني برقم الجلوس والاسم لعام 2024، ومن المقرر إعلان ‎نتيجة الصف السادس الابتدائي أزهر برقم الجلوس، خلال الأيام المقبلة، بعد اعتماد النتيجة من شيخ الأزهر، إذ تعتبر مرحلة الشهادة الابتدائية تأهيل وتأسيس الطالب للمرحلة الإعدادية، وبمجرد أن يتم الإعلان عن النتسجة يستطيع الطالب الوصول إلى نتيجته عبر بوابة الأزهر الشريف.

‎نتيجة الصف السادس الابتدائي أزهر برقم الجلوس ‎

وعن نتيجة الصف السادس الابتدائي أزهر برقم الجلوس، فإنّه ‎يمكن للطلاب والأهالي الحصول عليها بمجرد ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها من جانب شيخ الأزهر الشريف، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها عبر الخطوات التالية:

- الذهاب إلى بوابة الأزهر لشريف.

- اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية.

- تسجيل بيانات المعهد والمحافظة التابع لها الطالب.

- كتابة بيانات الطالب المطلوبة في الأماكن الخاصة بها.

- الضغط على زر البحث وستظهر جميع الدرجات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي أزهر

وكان قطاع الأزهر الشريف أعلن قرب موعد إعلان ‎نتيجة الصف السادس الابتدائي أزهر برقم الجلوس بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، بعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهم الآن في مرحلة انتظار ظهور النتائج.