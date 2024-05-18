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طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

كتب:

رؤى ممدوح
08:35 ص | السبت 18 مايو 2024
الامتحانات - أرشيفية

الامتحانات - أرشيفية

يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، بعد قليل، امتحان مواد اللغة العربية والخط والإملاء وذلك لمدة ساعتين ونصف، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم السبت 18 مايو، امتحان مادتي اللغة العربية ورقة ثانية والهندسة.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يوم الأحد 19 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين 20 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري: امتحان الجبر - امتحان التربية الفنية - وامتحان الحاسب الآلي.

- يوم الأربعاء 22 مايو الجاري: امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع.

جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 

- يوم الأحد 19 مايو 2024: يعقد الرياضيات - وامتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يوم الاثنين 20 مايو 2024: يعقد العلوم - وامتحان المهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 21 مايو 2024: يعقد اللغة الإنجليزية - وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

 

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