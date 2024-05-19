طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يمتحنون الرياضيات والدين اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، بعد قليل، امتحان مواد الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لمدة ساعتين ونصف، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، اليوم الأحد 19 مايو 2024، امتحان مواد أصول الدين التفسير والحديث، والدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب وطالبات، وعدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 178 ألفا و14 طالبا وطالبة، وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

يوم الاثنين 20 مايو 2024: العلوم - وامتحان المهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 21 مايو 2024: اللغة الإنجليزية - وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يوم الاثنين 20 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري: امتحان الجبر - امتحان التربية الفنية - وامتحان الحاسب الآلي.

- يوم الأربعاء 22 مايو الجاري: امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع.