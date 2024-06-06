«النقل»: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر 7 تريليونات دولار في 2030 

أعلنت وزارة النقل أنّ مصر تعتز بانتمائها الإفريقي وتؤمن بأهمية تعزيز التعاون بين البريكس وإفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الإفريقية، لافتة إلى أنّه من حق إفريقيا أن تجني فوائد التجارة والاستثمار العالميين من خلال العمل على الاستفادة من الموارد الكبيرة للقارة لصالح شعوبها.

استثمارات ضخمة في البنية الأساسية

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تسهم في إطلاق العنان لفوائد السوق القارية وتوليد فرص كبيرة للاستثمار، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة للاستثمار في الدول الإفريقية، إلا أنّ نجاح المنطقة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، ويتعين العمل على حشد التمويل اللازم لبناء الطرق والمواني والسكك الحديدية وشبكات الطاقة والاتصالات التي من شأنها تمكين التصنيع والتجارة.

ونوهت بأنّها تخلق سوقا واحدة من المتوقع أن تنمو إلى 1.7 مليار شخص ونحو 7 تريليونات دولار من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030، لافتة إلى أنّ دول البريكس لديها فرصة كبيرة للمشاركة في قصة النمو والنجاح في إفريقيا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعاون أكبر في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

طريق القاهرة / كيب تاون

وأشارت إلى أنّ مصر تعمل على الربط مع محيطها الإقليمي والدولي ودول الجوار من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق برؤية شاملة من خلال تنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون، وتكمن أهمية الطريق في أنّه يمر بـ9 دول إفريقية ويبلغ طوله 10.228 ألف كيلو متر منها 1155 كيلو مترًا في مصر، وكذا أهمية مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل لتصل إلى البحر المتوسط من بحيرة فيكتوريا «فيك ميد VEC-MED»، وشبكة القطار الكهربائي السريع وأهم محاورها الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.