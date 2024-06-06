أبو اليزيد سلامة: المشروع القرآني الصيفي لا يقتصر على الأزهريين

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ المشروع القرآني الصيفي، في الموسم الثاني هدفه ممارسة الأطفال لأنشطة مختلفة منها الأنشطة الدينية وحفظ القرآن الكريم.

المشروع متاح للجميع

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «المشروع متاح للجميع سواء من الأزهر الشريف أو من أى طلاب سواء مصريين أو وافدين».

محاور المشروع

وتابع مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية: «المشروع ‏القرآني الصيفي، ‏يجري العمل فيه على محورين، المحور الأول: احفظ مقررك بالمعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من ‏كل أسبوع، والمحور الثاني فهو محور عشرة آلاف خاتم بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل به خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّ».