أول صورة لـ جميلة عوض بفستان الزفاف

تحتفل الفنانة جميلة عوض، حاليًا بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، في إحدى الأماكن الخاصة بمنطقة القاهرة الكبري.

أول صورة لـ جميلة عوض بفستان الفرح

وظهرت الفنانة جميلة عوض، في أول صورة وهي ترتدي فستان الزفاف، في أحد الفنادق الكبري بمنطقة وسط البلد.

وكان «الوطن» علم من مصادره الخاصة، أنّ جميلة عوض، قررت فرض تشديدات تنظيمية، حول مكان حفل الزفاف، خوفًا من دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، كما قررت إقامة الحفل بعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام.