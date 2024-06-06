أماكن المجازر المجانية لذبح الأضاحي في المحافظات.. وفر فلوسك

حذّرت المحافظات من ذبح الأضاحي في الشوارع العامة، تجنبًا للأضرار البيئية والصحية الناتجة عن ذلك، معلنة توفير مجازر مجانية، مزودة بالخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين لأداء سنة عيد الأضحى المبارك.

وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة لمناقشة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى 2024، أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بكافة المجازر الرسمية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

21 مجزرًا لذبح الأضاحي بالمجان في الجيزة

ولمنع ظاهرة ذبح الأضاحي بالشوارع، وفرت محافظة الجيزة 21 مجزرًا لذبح الأضاحي بالمجان، حيث تستعد مجازر المحافظات المختلفة لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية أول أيام عيد الأضحى، أو على مدار أيام العيد الأربعة.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان في القاهرة والجيزة والقليوبية، التي تأتي على النحو التالي:

أماكن مجازر ذبح الأضاحي مجانا في الجيزة

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوارحي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر سقارة بالبدرشين.

- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر العياط.

- مجزر المتانيا بالعياط.

- مجزر الصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزر القبابات بأطفيح.

- مجزر البرمبل بأطفيح.

أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان في القاهرة.

وتأتي أماكن المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان في محافظة القاهرة، خلال عيد الأضحى 2024، على النحو التالي:

- المجزر الآلي.

ـ مجزر جيركو.

ـ مجزر السلام.

ـ مجزر الممتاز.

ـ مجزر طرة.

ـ مجزر حلوان.

أماكن مجازر ذبح الأضاحي بالمجان في القليوبية

- مجزر كفر سعد في بنها.

- مجزر كفر الجزار بطريق بنها ورورة.

- مجزر شبين القناطر بطريق شبين القناطر بقرية نوي.

- مجزر طوخ.

- مجزر قها.

- مجزر قليوب.

- مجزر القناطر طريق خط 13 بنها القناطر قرية شبرا شهاب.

- مجزر الخانكة.

- مجزر الخانكة 2 قرية القلج.

- مجزر كفر شكر شارع الجسر طريق امتداد الكورنيش.

- مجزر حي غرب شبرا الخيمة.

- مجزر العمار طريق خط 13 بنها القناطر.

الخدمات المقدمة بمجازر الحكومة المجانية

ووجه محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، والاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة، وتقدم خدمة ذبح الأضاحي بالمجازر مجانًا، طوال أيام عيد الأضحى، كما تكشف على الحيوان قبل الذبح إلى جانب الكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز.