سائق توكتوك يعيد 350 ألف جنيه لأسرة مريض بالأقصر: «عمري ما أقبل الحرام»

حقيبة سوداء ملقاة على الأرض، دهستها السيارات المارة، ولم ينتبه لها أحد، إلا عندما توقف سائق «توك توك»، بالصدفة بإحدى الطرق الصحراوية السريعة بمحافظة الأقصر، لتفقد الشيء الملتصق بالأسفلت وإزالته عن الطريق، لكنه اكتشف مفاجأة خارج التوقعات.

مبلغ مالي كبير في حقيبة ملقاة على الطريق

عند فتح الحقيبة فوجئ محمد يحيى العناني، سائق توك توك بمحافظة الأقصر، باحتوائها على 350 ألف جنيه، يقول لـ«الوطن»: «الواقعة حصلت يوم الأربعاء الساعة 2 ظهرًا، ولما شفت الشنطة وقفت فجأة، وقلت هفضل مستني ساعة كاملة، لو محدش جه همشي».

بعد مرور ساعة واحدة تقريبًا، فوجئ «العناني» بأسرة مكونة من أب وأم وطفليهما، يسألونه عن ضياع حقيبة أموالهم، فطلب منهم إيضاح بعض العلامات الخاصة بالحقيبة.

يقول «العناني»: «عمري ما فكرت إني آخد الفلوس لأني مش هقبل الحرام، وفي البداية قلت لصاحب الفلوس إني مالقتش حاجة علشان أعرف رد فعله، ولقيتهم زعلوا جدًا وبدأت أسألهم عن العلامات، وفعلاً الزوج قالي إن الشنطة فيها جواب من مستشفى أسوان عليه 3 أختام».

«العناني» يعيد الأموال إلى صاحبها ويرفض المكافأة

تأكد «العناني» أنه عثر على أصحاب الأموال، وعرف أيضًا أنها مخصصة لعملية أحد الأطفال، وعندما أعادها لصاحبها فوجئ بفرحة هيستيرية من الأسرة، التي حاولت عرض مكافأة عليه.

رفض «العناني» (29 عامًا)، تلقي مكافأة من الأسرة، معللاً: «الراجل لما قلت له إني لقيتها كان طاير من الفرحة، وطلع فلوس علشان يديهالي لكن رفضت، وأهلنا عودونا أني عمري ما هقبل الحرام لأننا شبعانين».