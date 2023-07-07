مصرع سائق توكتوك صعقا بمنطقة الوراق

لقى سائق توكتوك مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء غسيله التوكتوك الخاص به، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، إخطارا من المقدم هاني مندور، رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع سائق توكتوك صعقا بالكهرباء في مغسلة للسيارات، وعلى الفور انتقل المقدم هاني مندور، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بغسل التوكتوك الخاص به، حدث ماس كهربائي بالكابل الخاص بتشغيل ضغط الماء، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.