«أنقذتي بنتي من الاكتئاب».. إنجي وجدان تحكي موقفا مؤثرا مع معجبة

تقبل الإنسان لنفسه، من أهم علامات الثقة بالنفس، التي ربما يفتقدها الكثير من الأشخاص، بسبب تأثرهم من الكلمات السلبية أو الانتقاد لمظهرهم، ويتفاقم الأمر مع البعض، وقد يصل إلى مرحلة الاكتئاب، وكعادة الفن يكون له دور أساسي في تخطي هؤلاء لأزمتهم.

موقف إنجي وجدان مع معجبة

الكثير من الأعمال الفنية، تحمل رسائل عديدة، وتكون سببا في تخطي العديد من الأشخاص لأزمات في حياتهم، وروت إنجي وجدان في مقطع فيديو، موقفا مؤثرا لها مع والدة معجبة لها، كاد أن يجعلها تبكي، بعد أن استطاعت هذه الفتاة الخروج من الاكتئاب بسبب مسلسلها طلعت روحي، «ست لطيفة جدًا وقفتني وقالت لي أنا مش بحب أعمل كده، بس إنتي خرجتي بنتي من الاكتئاب، وهي بقت بتحب مسلسل طلعت روحي جدًا، أنا كنت هعيط بسبب الموقف ده، وفكرة إني أقدر أطلع واحدة من الاكتئاب دي حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي».

نصيحة للفتيات

أكملت إنجي وجدان حديثها مع متابعيها، من خلال مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وهي تحاول تحفيزهم على حب أنفسهم، وعدم الإنصات لحديث أي شخص يقلل من شأنهم «كل واحدة لازم تحب نفسها زي ما هي، الواحد لما يثق في نفسع هيحس بحاجة تانية خالص، لازم نقف على رجلينا، حبوا نفسكم وشكلكم ولونكم».

مسلسل طلعت روحي

تدور أحداث مسلسل طلعت روحي في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول فتاة تحلم أن تصبح عارضة أزياء، ولكنها تتعرض لحادث وتجد نفسها تقف على أبواب السماء، وتعود إلى الدنيا مرة أخرى، لكن بشخصية غير شخصيتها ويتطلب منها حب نفسها وشخصيتها الجديدة، العمل من بطولة إنجي وجدان ونيقولا معوض.