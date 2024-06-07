3 أخطاء كارثية تؤدي لتلف اللاب توب.. خد بالك منها

اللابتوب من الأجهزة الذكية الأساسية في حياتنا اليومية، ويُعتمد عليه في العمل أو الدراسة أو حتى عند ممارسة ألعاب الفيديو، لذلك يحافظ العديد عليه واستخدامه بكل حرفية، ولكن رغم ذلك فإن هناك بعض الأخطاء الكارثية التي نرتكبها قد تؤدي إلى تلف الجهاز.

أخطاء تؤدي لتلف اللابتوب

هناك أخطاء عديدة يجب على الأخطاء تجنبها عند استخدام اللابتوب، ومن أبرزها الشاحن، حيث إن سوء التعامل مع الشاحن من الأسباب التي تؤدي إلى تلف اللابتوب، لذلك يجب عدم ترك الشاحن طويلة في الفيشة لأن البطارية تقفد قدرتها بشكل تدريجي وبالتي يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز، وأيضا يجب تجنب تعرض سلك الشاحن للالتواء أو الانحناءات لأن ذلك مع مرور الوقت يؤثر بشكل سلبي على سلك الشاحن، وفقا لما ذكره موقع «medium».

ارتفاع الحرارة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تلف جهاز اللاب توب، فالكثير من الأجهزة عن تعرضها للحرارة الزائدة تتوقف عن العمل، لذلك تساعد مروحة الجهاز على طرد الحرارة الداخلية، فمن الضروري الحفاظ على عدم انسداد مخرج المروحة من خلال وضع الجهاز أثناء الاستخدام على سطح أملس.

نقل الجهاز بطريقة خاطئة

ومن ضمن الأخطاء التي تؤدي لتلف الهاتف نقل الجهاز بطريقة خاطئة، لذلك من الضروري عدم إمساك اللابتوب من الشاشة عند نقله لمكان آخر، لأن الشاشة تعد أضعف جزء في الجهاز، حيث يجب فتح وإغلاق الشاشة برفق حتى لا تتعرض للكسر.