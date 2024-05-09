8 خطوات بسيطة لحل مشكلة ظهور الشاشة السوداء في اللاب توب

«عدم الاستجابة للأوامر، عدم إمكانية شحن البطارية، ظهور شاشة زرقاء» أعطال كثيرة ومتعددة يواجهها مستخدمو اللاب توب، ويكون بعضها بسيطًا ولا يحتاج إلا لعدة أوامر وخطوات، وهناك أعطال تحتاج إلى تغيير قطع في الجهاز ولا بد من الذهاب إلى مركز الصيانة، ومن بين أكثر المشكلات التي تؤرق المستخدمين، ظهور شاشة سوداء وبالتالي عدم إمكانية استخدام اللاب توب.

مشكلة ظهور الشاشة السوداء في اللاب توب

أوضحت شركة لينوفو «lenovo» عبر موقعها الرسمي، خطوات بسيطة يمكن اتباعها لحل مشكلة ظهور الشاشة السوداء لأجهزة اللاب توب بشكل مفاجئ، تتمثل في الآتي:

الضغط على مفتاح Windows + Shift + Ctrl + B في ذات الوقت، الأمر الذي يساعد في إعادة الشاشة إلى وضعها الطبيعي، ومن ثم عليك تطبيق التحديثات الخاصة بنظام التشغيل.

التحقق من برامج تشغيل لوحة المفاتيح والماوس.

تحديث برامج التشغيل الخاصة بالويندوز.

فحص إعدادت الطاقة الخاصة، ففي بعض الأحيان يكون وضع Fast Startup هو السبب وراء ظهور شاشة سوداء عند تنشيط النظام.

التطبيقات غير المعروفة

تتسبب التطبيقات غير المعروفة في حدوث كثير من المشكلات بينها ظهور شاشة سوداء.

التأكد من أنّ كابل الشاشة موصل بشكل جيد لتفادي تكرار تلك المشكلة.