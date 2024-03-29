مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. العترة يعترف بسرقة اللاب توب من مدير المدرسة

اعترف العترة خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، للكبير أنه سرق اللاب توب من مدير المدرسة، وانتهز العترة فرصة اعتراف مربوحة للكبير بعدم حملها، ليتعرف هو الآخر بسرقته للاب توب مدير المدرسة.

العترة يعترف بسرقة اللاب توب

وبرر العترة سبب سرقة اللاب توب من مدير المدرسة، بأنه يريد تعديل نتيجة الامتحانات بعد الرسوب، حيث أخبره شقيقة جوني أنه رسب ولن يذهب إلى المصيف، فقرر سرقة اللاب توب لتغيير النتيجة وإعادته لكن لم يستطع فعل هذا.

مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في مسلسل الكبير أوي 8، كلا من أحمد مكي رحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير، بيومي فؤاد في دور دكتور ربيع، ومصطفى غريب في دور العترة، وضيفة الشرف دينا سامي في دور ابنه عمه مربوحة «فروحة».