تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية بشأن امتحان البلاغة.. شكاوى وإشادات

تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية في امتحان البلاغة، اليوم الخميس، في نهاية الأسبوع الأول من ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 مادة البلاغة

انقسمت آراء طلاب الثانوية الأزهرية بشأن امتحان البلاغة، إذ عبر البعض لـ«الوطن»، عن سعادتهم بسهولة الامتحان، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم استطاعوا الإجابة عليه بشكل جيد.

واشتكى عدد من الطلاب، من صعوبة امتحان البلاغة، مشيرين إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتميز، وجاء من بين السطور -على حد تعبيرهم-، موضحين أنه اشتمل على كثير من النقاط الصعبة، التي لم يروها من قبل عند إجابتهم على النماذج المتوقعة والنماذج الرسمية، التي استعانوا بها أثناء مذاكرتهم قبل الامتحان.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية، يبلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.