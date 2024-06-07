عاجل.. تغير مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة.. هل نشهد موجة حارة أخرى؟

سيطرت موجة شديد الحرارة على الأنحاء كافة على مدار الأسبوع الماضي، وصلت إلى ذروتها أمس الخميس، وتستمر اليوم الجمعة، وذلك تزامنا مع اقتراب نهاية فصل الربيع وبدء فصل الصيف 2024، ليسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة ليلا.

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يحدث تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ومؤقت، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مدار يومي الأحد والاثنين 9 و10 يونيو، ويصاحبها نشاط الرياح على الأنحاء كافة على فترات متقطعة.

هل نشهد موجات حارة أخرى في الربيع؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن النصف الثاني من فصل الربيع يتميز دائما بسمات فصل الصيف، وبالرغم من عدم بدء فصل الصيف حتى الآن إلا أننا نسجل في الربيع أعلى درجات حرارة على مدار العام، ومن المتوقع أن تتكرر الموجات شديدة الحرارة في الفترة المتبقية من فصل الربيع، وتحديدا مع اقتراب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على حالة الطقس، ويؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا السبت الموافق 9 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد الموافق 9 يونيو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.