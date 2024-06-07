عاجل.. أصعب 24 ساعة.. تحذير من حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو، إذ يشهد ذروة الموجة الحارة الحالية، ويتوقع خبراء الارصاد أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية، اليوم، يكون شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء، وبالنسبة لحالة الطقس ليلا فيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة اليوم في الظل تصل إلى 41 درجة مئوية، بينما تصل في أسوان إلى 48 درجة مئوية، لتشهد اليوم الجمعة كل الأنحاء ذروة الموجة الحارة الحالية.

ووجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية نصائحها للمواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وفي حالة التعرض لأشعة الشمس يجب استخدام أغطية للرأس، كما يجب ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

- بنها: العظمى 40 والصغرى 26 درجة .

- دمنهور: العظمى 39 والصغرى 25 درجة .

- وادي النطرون: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- المنصورة: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

- الزقازيق: العظمى 41 والصغرى27 درجة .

- شبين الكوم: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

- طنطا: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

- دمياط: العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

- بورسعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 42 والصغرى 23 درجة.

- السويس: العظمى 41 والصغرى 24 درجة.

- العريش: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- رفح: العظمى 36 والصغرى 22 درجة.

- رأس سدر: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

- نخل: العظمى 42 زالصغرى 17 درجة.

- كاترين: العظمى 36 والصغرى 16 درجة.

- الطور: العظمى 37 والصغرى 24 درجة.

- طابا: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى 42 والصغرى 31 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة.

- العلمين: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

- مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

- السلوم: العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

- سيوة: العظمى 43 والصغرى 24 درجة.

- رأس غارب: العظمى 41 والصغرى 28 درجة.

- الغردقة: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.

- سفاجا: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

- مرسى علم: العظمى 41 والصغرى 28 درجة.

- شلاتين: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.

- حلايب: العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

- أبورماد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

- رأس حدربة: العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

- الفيوم: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

- بني سويف: العظمى 42 والصغرى 24 درجة.

- المنيا: العظمى 42 والصغرى 24 درجة.

- أسيوط: العظمى 43 والصغرى 25 درجة.

- سوهاج: العظمى 44 والصغرى 29 درجة.

- قنا: العظمى 46 والصغرى 29 درجة.

- الأقصر: العظمى 47 والصغرى 30 درجة.

- أسوان: العظمى 47 والصغرى 31 درجة.

- الوادي الجديد: العظمى 46 والصغرى 29 درجة.

- أبو سمبل: العظمى 46 والصغرى 29 درجة.