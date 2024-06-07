صدفة غيرت حياته.. 7 معلومات عن المونتير أحمد حافظ بعد زواجه من جميلة عوض

احتفلت الفنان جميلة عوض بزفافها، على المونتير أحمد حافظ أمس، بإطلالة بسيطة وهادئة، داخل القلعة بحضور عدد كبير من الفنانين والمطربين، وانتشرت صور الزفاف على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مباركات من الجمهور لهما، صاحبها تساؤل البعض: من هو أحمد حافظ؟

معلومات عن المونتير أحمد حافظ

ولد أحمد حافظ عام 1982.

يبلغ من العمر 42 عامًا.

درس فن الجرافيك في عمر 14 عامًا.

خاض تجربة المونتاج ليقرر الاستكمال فيها.

لعبت الصدفة دورًا مهمًا في حياته، عندما تغيب مونتير أحد الأفلام، ليقع الاختيار عليه، ومن بعدها أصبح معروفًا في الوسط الفني.

تزوج جميلة عوض بعد قصة حب.

أبرز أعمال أحمد حافظ

يصنف أحمد حافظ ضمن أهم المونترين في مصر، وشارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة، سواء أفلام أو مسلسلات، ومن هذه الأفلام: «إن شاء الله ولد»، «الفيل الأزرق»، «تراب الماس»، و«اشتباك»، ومن المسلسلات أيضًا «تحت الوصاية»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، وأيضًا مسلسل «هجمة مرتدة»، «لا تطفيء الشمس»، «جراند أوتيل»، «طريقي»، وغيرها من الأعمال.

الفنانون في زفاف جميلة عوض

شارك في حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، عدد كبير من الفنانين والمطربين، منهم أحمد سعد، الذي أحيا الحفل على مجموعة من أغانيه، منها وسع وسع، إيه اليوم الحلو دا، وأيضًا المطرب حكيم بأغنية إيه اللي بيحصل ده.