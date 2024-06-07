جميلة عوض تنشر صورا من استعداداتها لحفل الزفاف.. ليلة ساحرة في القلعة

تصدرت الفنانة جميلة عوض مؤشر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الاحتفال الليلة الماضية، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، داخل القلعة، في أجواء ساحرة مليئة بالبهجة والسعادة مع فخامة المكان الأثري بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وكشف الفنانة جميلة عوض عن ألبوم صور لها أثناء تحضيراتها لحفل الزفاف واللوك الأول لها مع عريسها أحمد حافظ، التي كان عنوانها الرقي والبساطة في اختيار تصميم فستان الزفاف وتسريحة الشعر المرفوع البسيطة بأنامل صالون محمد الصغير، وحرص العريس على ارتداء بدلة بيضاء.

وأحيا حفل زفاف الثنائي جميلة عوض وأحمد حافظ، عدد كبير من المطربين من بينهم الهضبة عمرو دياب، أحمد سعد، مصطفى قمر، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم شيرين رضا، نيللى كريم، نجلاء بدر، لقاء سويدان، ليلى علوي، محمد فراج، حلا شيحة، خالد الصاوي، إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد.