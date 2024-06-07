العائلة المالكة البريطانية على موعد مع حفل زفاف جديد.. الدوق الأغنى في البلاد

يقام اليوم حفل زفاف هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع، وأوليفيا هنسون، الذي يوصف بأنه حفل زفاف ملكي وغير ملكي للعام الجاري، ففي ظروف مختلفة، كانت المقاعد في كاتدرائية تشيستر ستمتلئ بكبار أعضاء العائلة المالكة، لكن هذا لن يحدث بسبب إصابة الملك تشارلز الثالث وأميرة ويلز بالمرض.

العريس هو العراب والأب الروحي للأميرين آرتشي وجورج

ويحتفل اليوم دوق وستمنستر بزفافه، ويعتبر العريس هو العراب والأب الروحي للأمير آرتشي، البالغ من العمر خمسة أعوام، وكذلك الأمير جورج، البالغ من العمر 10 أعوام، وهو واحد من القلائل الذين حافظوا على روابط مع كل من أمير ويلز ودوق ساسكس، حسبما ذكرت صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية.

وتحدث العريس مع الأمير هاري عبر الهاتف واتفقا على أنه من الأفضل أن يظل بعيدًا عن حفل الزفاف وسط التوترات المستمرة مع شقيقه.

وكان يُشار إلى هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع، البالغ من العمر 33 عامًا على أنه العازب الأكثر تأهيلاً في بريطانيا بفضل روابطه الوثيقة بالعائلة المالكة ولقبه كواحد من أغنى الرجال في البلاد، وانتمائه للعائلة المالكة.

ورث لقب والده عام 2016 وثروته 10 مليارات إسترليني

ويأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن من وراثته لقب والده جيرالد في عام 2016، إضافة إلى السيطرة على ثروة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني تشمل إمبراطورية عقارية عالمية مترامية الأطراف، واستثمارات تجارية لا تعد ولا تحصى، ومحفظة فنية تحسد عليها.

وتماشيًا مع جذوره الريفية، سيحتفل الزوجان بالزفاف في شيشاير، قاعة إيتون المترامية الأطراف التي تبلغ مساحتها 11 ألف فدان.

ويشغل الدوق منصب رئيس كل من أمناء جروسفينور ومؤسسة وستمنستر، وتمثل الأخيرة المصالح الخيرية للعائلة، وشركات جروسفينور، وتشمل محفظة العقارات التي ورثها عن والده، الذي توفي إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 64 عاماً، أكثر من 1500 عقار في 60 دولة، أهمها 300 فدان في مايفير وبلجرافيا.

العريس من نسل الملك جورج الثاني ودرس في مدارس حكومية

هيو جروسفينور، دوق وستمنستر السابع، هو ابن تالي والتي تنحدر من نسل الملك جورج الثاني وتلقى تعليمه محليًا في مدرسة حكومية بالقرب من تشيستر، قبل الالتحاق بكلية إليسمير ودراسة إدارة الريف لاحقًا في جامعة نيوكاسل، ثم بدأ حياته المهنية بالعمل في إحدى المجموعات الاستثمارية التابعة للعائلة والمتخصصة في الأغذية والزراعة.