أول ظهور رسمي للملك تشارلز الثالث بعد إصابته بالسرطان.. رسالة صوتية بعد قليل

نشرت صحيفة تليجراف البريطانية تفاصيل أول ظهور للملك تشارلز، ملك بريطانيا، بعد إعلان إصابته بالسرطان في شهر فبراير الماضي، إذ كشفت الصحيفة أن ظهوره الأول سيكون خلال عيد الفصح، من خلال رسالة صوتية مسجلة مسبقًا يجرى تشغيلها في خدمة اليوم خلال احتفالية تقليد «خميس العهد»، لعدم قدرته على الحضور شخصيًا.

وأوضحت الجريدة أنه من المقرر أن يشكر الملك تشارلز، الذين يمدون يد الصداقة في أوقات الحاجة في رسالة عيد الفصح، كما سيتحدث عن فوائد خدمة الأمة ورعايتها لبعضها البعض، كما يشدد على أهمية أعمال المودة، ويعيد تكريس تعهده بالخدمة عند التتويج، بالإشارة إلى خدمة المسيح على الأرض، وتقديمه مثالًا لكيفية خدمة ورعاية بعضنا البعض.

ماذا احتوت رسالة الملك؟

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تسجيل الرسالة في منتصف شهر مارس الجاري، بعد أسابيع من إعلان تشخيص إصابة لملك بريطانيا بالسرطان، وقبل أن تعلن أميرة ويلز أنها أيضًا تخضع للعلاج من السرطان، وعلى الرغم من أن الخطاب لن يتطرق إلى الظروف الشخصية للعائلة، لكن من المرجح أن يتم تفسير كلامه على أنه اعتراف باستجابة الجمهور لأخبارهم.

وكان من المفترض أن يحضر الملك قداس خميس العهد في كاتدرائية ورسستر، اليوم وتوزيع محافظ مليئة بالأموال في تقليد يعود تاريخه إلى عام 1662، لكن هذا العام ستؤدي الملكة هذا الواجب الرمزي، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الواجب سيكون أكثر أعمالها جدية في تفويضها عنه حتى الآن.

الملك يكرر تعهده خلال رسالة المسجلة

ولكن في رسالته، التي سيجرى عزفها في الكاتدرائية سيشيد الملك بالأمثلة الرائعة لهذا اللطف، التي قدمها متلقي أموال ماوندي هذا العام، والذين يبذلون الكثير من حياتهم لخدمة الآخرين في مجتمعاتهم، وستتضمن الرسالة أيضًا قراءة للكتاب المقدس، وسيكرر تعهده ألا يُخدم بل يَخدم كما أوصى المسيح.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملك تشارلز علنًا، منذ أن كشف زوجة ابنه عن خضوعها للعلاج الكيميائي، وقضاءه أسابيع في علاجه من السرطان، وقد تراجع مؤقتًا عن الارتباطات العامة بناءً على المشورة الطبية، فيما تم تصويره وهو يعمل بانتظام في المنزل.

ومن المقرر أن يحضر قداس عيد الفصح في قلعة وندسور في ظل ظروف معدلة، بما في ذلك جماعة أصغر من المعتاد.