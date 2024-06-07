بالأسود المطرز.. ريهام عبد الغفور تكسر حالة الحداد على والدها

بعد نحو 6 أشهر على رحيل الفنان أشرف عبدالغفور، عن عالمنا إثر حادث سير أليم، دخلت على إثره الفنانة ريهام عبدالغفور في حالة حزن شديدة، حتى أنها اعتذرت عن بطولة بعض الأعمال في الموسم الرمضاني الماضي، لعدم قدرتها على التركيز أو التفكير في أي شيء آخر، بعد رحيل والدها المفاجئ، لا سيما أن علاقتهما كانت قوية للغاية.

أول ظهور لريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

في أول ظهور للفنانة ريهام عبدالغفور، تمكنت من كسر حالة الحداد على والدها، وحرصت على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض وتهنئتها بزواجها، واختارت ريهام إطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت فستان باللون الأسود المطرز، أظهرها في حالة من الوقار والشياكة بآن واحد.

أبرز حضور حفل زفاف جميلة عوض

جدير بالذكر، أن عدد كبير من الفنانين حرصوا علي حضور حفل زفاف جميلة عوض من بينهم يسرا، ليلي علوي، شيرين رضا، مني زكي، أحمد حلمي، إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، أشرف زكي، روجينا وبناتهم، أحمد زاهر، وغيرهم، وتم الاحتفال بالزفاف داخل قلعة صلاح الدين، فى أجواء ساحرة مميزة.