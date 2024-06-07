جهاز مدينة بدر يعلن طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع في مزاد علني

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر، عن طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 18 و37 مترا، ومخبز بلدي بمشتملاته بمساحة 395 مترا في المجاورة الأولى بالحي الثاني، و17 وحدة مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين 70 و102 مترا بالدور الأرضي بعددٍ من عمارات الإسكان بالحي الثاني في المجاورة الثالثة بمدينة بدر.

جلسة المزاد العلني

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر أنه سيتم عقد جلسة المزاد العلني لبيع 7 محال والصيدلية والمخبز، الثلاثاء 30 يوليو المقبل، وجلسة المزاد العني لبيع الـ17 وحدة إدارية والمهنية يوم الثلاثاء 6 أغسطس المقبل.

معاينة الوحدات في مواعيد العمل الرسمية

جدير بالذكر أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر جهاز مدينة بدر، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والمخبز والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم بيع 8 محلات تجارية وصيدليتين بالأحياء الثالث واالخامس والسابع، مؤكدا سعي الجهاز لتوفير خدمات مختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات اللازمة من محال وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت، ما يؤكد اهتمام هيئة المجتمعات الجديدة وجهاز المدينة بجميع الأحياء ومحاور الإسكان المختلفة.