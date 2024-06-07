«8 الصبح» يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود مرسي.. شارك في 300 عمل فني

احتفى برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، بالفنان محمود مرسي، في ذكرى ميلاده، وقالت الإعلامية هبة ماهر مقدمة البرنامج: «أنا المصري مع رائد من رواد الفن المصري الأصيل، محمود مرسي فخامة الاسم تكفي».

محمود مرسي عمل في الإذاعة البريطانية

وأشار البرنامج إلى أن الفنان محمود مرسي من مواليد الإسكندرية في 7 يونيو 1923، وتوفي 24 أبريل 2004، وتخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الفلسفة، وعمل بهيئة الإذاعة البريطانية، كما عمل أستاذا بمعهد السينما ومخرجا بالتلفزيون المصري.

300 عمل فني

ولفت البرنامج إلى أن الفنان محمود مرسي له رصيد ضخم من الأعمال تخطى 300 عمل فني، وحصل على جائزة التمثيل الأولى عن دوره في فيلم «الليلة الأخيرة» في مسابقة الدولة سنة 1964.

قدم محمود مرسي عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات، بينها «أنا الهارب، فجر الإسلام، أمير الدهاء، زوجتي والكلب، أبناء الصمت»، ومن مسلسلاته «أبو العلا 90، بنات أفكاري، لما التعلب فات، بين القصرين».