حب ودموع ومروحة.. 3 لقطات تخطف الأنظار في حفل زفاف جميلة عوض (صور)

احتفلت الفنانة جميلة عوض، قبل ساعات، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، بعد قصة حب طويلة جمعتهما، وتكللت بالزواج، وأقيم الحفل داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، في ليلة ساحرة مميزة، تميزت مشاركة بحضور نجوم الفن، ومشاركتهم العروسين أجواء الفرح والرقص.

ونرصد في التقرير التالي أبزر 3 لقطات من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

دموع والد جميلة عوض أثناء رقصهما معا

لم يتمالك المخرج عادل عوض دموعه أثناء رقصة السلو مع ابنته جميلة عوض، في حفل زفافها، خاصة أن الرقصة كانت على أنغام أغنية مدحت صالح «بنتي وحبيبتي»، لتسارع العروس بتقبيل رأسه واحتضانه.

حلا شيحة وأحمد سعد

جاء ظهور الفنانة حلا شيحة والفنان أحمد سعد، لافت للغاية أثناء حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، بعدما ظهر الثنائي معا وقاما بالتقاط بعض الصور التذكارية سويًا، وكانا يمسكان بيد بعضهما البعض، ما أثار العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مروحة مني زكي

ظهرت الفنانة منى زكي وهي تمسك مروحة في يديها والمُلفت أنها كانت على «شكل البطيخ» في دلالة على ألوان علم فلسطين، وسط إشادة قوية من الحضور، بالإضافة إلى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.