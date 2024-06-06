والد جميلة عوض يبكي خلال حفل زفافها (فيديو)

أبكت الفنانة جميلة عوض والدها المُخرج عادل عوض، وذلك خلال حفل زفافها الذي يقام حاليًا، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث تحتفل بزفافها على المونتير أحمد حافظ.

وانتشر فيديو من حفل الزفاف، خلال رقص عادل عوض مع ابنته جميلة، وهو يتأثر في نهاية الرقص معها، ولا يستطيع أن يتمالك دموعه، فتعطيه جميلة قبلة على رأسه تقديرًا له.

وفرضت جميلة عوض تشديدات تنظيمية حول مكان حفل الزفاف، خوفًا من دخول أشخاص غير مرغوب فيهم، كما قررت إقامة الحفل بعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام.