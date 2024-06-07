صلاة الجمعة من الحرم المكي في أول أيام ذي الحجة.. الآلاف يتضرعون إلى الله

يشهد الحرم المكي، حالة من الخشوع والتضرع لأداء صلاة الجمعة في أول أيام ذي الحجة، إذ تجمعت أعداد كبيرة من الحجاج منذ الصباح لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر ذي الحجة، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أمس، أنّ اليوم الجمعة هو أول يوم من شهر ذي الحجة، وسيكون يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو هو يوم وقوف عرفة.

بث مباشر من الحرم المكي.. صلاة الجمعة في أول أيام ذو الحجة

وتنقل قناة القرآن الكريم بثا مباشرا لأداء صلاة الجمعة من الحرم المكي بمكة المكرمة في أول أيام ذو الحجة عبر موقعها الرسمي على «يوتيوب».

بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها التشغيلية لموسم الحج

وأعطت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي توجيهاتها اليوم ببدء تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها التشغيلية لموسم الحج لعام 1445 هـ (2024 م)، بدءًا من اليوم وحتى عشر ذي الحجة، وهي فترة ذروة الموسم، مع رفع استعداد البنية التحتية لأداء صلاة الجمعة.

وتتضمن خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل وإطلاق مبادرات دينية توعوية وتنظيم فعاليات وأنشطة مصاحبة لأيام ذي الحجة المباركة.