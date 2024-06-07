مفاجأة من «الأرصاد» بشأن درجة حرارة أسوان.. اقتربت من 50 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدرعنها قبل دقائق، أنّ محطة أسوان سجلت أمس درجة حراراة وصلت إلى 49.6 درجة في الظل، لافتة إلى أنّها لم تكن المرة الأولى التي تسجل بها أحد محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة مثلها، ولكن في 6 يونيو عام 2006، سجلت محطة دراو نفس درجة الحرارة وهي 49.6 درجة مئوية.

هل سجلت هيئة الأرصاد درجة حرارة مماثلة لأسوان من قبل؟

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك محطة أخرى سجلت نفس درجة الحرارة من قبل، ففي 31 يوليو من عام 2007، سجلت محطة الخارجة 49.6 درجة مئوية أيضا، وجاءت درجة الحرارة التي تم تسجيلها في أسوان أمس للتزامن مع ذروة الموجة الحارة الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي غدا السبت، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، لتنخفض بشكل ملحوظ بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية يومي الأحد والاثنين الموافق 9 و10 يونيو.

درجات الحرارة في آخر أيام الموجة الحارة الحالية

وجاءت درجات الحرارة اليوم الذي يتزامن مع آخر أيام الموجة الحارة الحالية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.