والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباطها بالمطرب أحمد سعد: صورة عادية

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورتها مع المطرب أحمد سعد، وهما يمسكان بأيدي بعضهما، والتقطا صورة أثناء حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ داخل القلعة؛ ما جعل الجمهور يتوقع وجود علاقة حب جديدة تجمعهما، خاصة أن المطرب أحمد سعد معروف بزيجاته المتكررة.

حقيقة ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد

الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصورة عادية للغاية ولا يوجد بها ما يشير إلى وجود أية علاقة عاطفية بين ابنته حلا شيحة وبين المطرب أحمد سعد، مشددًا على أنهما زميلين وجمعتهما مناسبة سعيدة فالتقطا صورة فقط، مستنكرًا ما يحدث من شائعات فور ظهور ابنته الفنان حلا شيحة مع أي فنان زميل، والحديث عن وجود قصة حب.

وأوضح الفنان التشكيلي أحمد شيحة أن ابنته حلا شيحة تتعرض للشائعات بشكل متكرر لأن هناك من يريد أن ينهي حياتها الفنية ولا تعمل بشكل مستقر، واصفًا إياهم بـ«النقص الفكري والأخلاقي».

أسباب تكرار شائعات ارتباط حلا شيحة

وأوضح الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أنه منذ أيام قليلة، تم إثارة التساؤلات أيضَا بعد ظهورها بخاتم في إصبعها، مشيرًا إلى أن كل تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهور أصبح يسلط الضوء بشكل كبير على حلا شيحة خلال الآونة الأخيرة.