أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح أفضل أعمال عشر ذي الحجة

يحافظ المسلمون على أفضل أعمال عشر ذي الحجة خلال تلك الأيام، التي تجتمع فيها أمهات العبادات، حيث يستحب الصيام والصلاة فيها، والتصالح بين الناس وصلة الرحم، لأنها أيام بركة يجب أن يغتنمها المسلم، فهي من أحب الأيام إلى الله.

أفضل أعمال عشر ذي الحجة

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يخص أفضل أعمال عشر ذي الحجة، إنها أيام المنح والبركات والعطايا من الله، وأنها تشبه فضل العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأضاف أنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». [أخرجه الترمذي]

وأوضح أنها الأيام المعلومات المقصودة في الآية الكريمة: {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ...} [الحج: 28]؛ فهي أيام شهر ذي الحجة.

ما هي أفضل أعمال عشر ذي الحجة؟

و أوضح أن أفضل أعمال عشر ذي الحجة تتمثل في إطعام الطعام، صلة الأرحام، إفشاء السلام، ترك الخصام، الصيام، تلاوة القرآن الكريم، قائلا «كل هذه الأعمال حاول أن يكون لك نصيب منها لو بالقليل» فهي أيام العفو والقرب يترك فيها الخصام، فقد أقسم اللهُ تعالىٰ بهذه الليالي فقال: {وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2].