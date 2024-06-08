مكون شائع في غسول الفم يسبب كوارث صحية عند استخدامه.. احذر سرطان المعدة

يعتاد كثير من الأشخاص استخدام غسول الفم، بغرض القضاء على البكتيريا والفطريات الموجودة في الأسنان واللثة ورائحة الفم الكريهة، ورغم فائدة تلك العادة للحفاظ على صحة الفم والأسنان إلا أن هناك دراسة بلجيكية حديثه حذرت من استخدام نوع غسول يحتوي على مركب خطير يسبب سرطان المريء والأمعاء، فما هو؟

خطورة غسول الفم

حذر فريق الدراسة في معهد الطب الاستوائي (ITM) ببلجيكا، من استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكحول، إذ يعمل بعد حوالي 3 أشهر من الاستخدام اليومي على انتشار نوعين من البكتيريا هما Fusobacterium nucleatum وstreptococcus anginosus، واللذان يزيدان من خطورة الإصابة بسرطان الفم والمريء، بينما تنخفض مجموعة من البكتيريا تسمى actinobacteria، والتي تساهم بشكل أساسي في تنظيم ضغط الدم، وفقًا لما نشره موقع «إكسبريس».

الإصابة بسرطان الفم والمعدة

وتؤكد الدكتورة مي أيمن استشاري أمراض الفم والأسنان خلال حديثها لـ«الوطن»، أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على الكحول يسبب اختلال توازن ميكروبيوم الفم، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض وعدوى الفم، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان الفم والمعدة في حالة الاستمرار على استخدامه فترات طويلة: «علشان كدا لو كتبنا النوع ده من الغسول لبعض الحالات بنكتبه فترة محددة لا تزيد عن 10 أيام استخدام».

وينبغي الاستناد دائمًا إلى تعليمات الطبيب عند استخدام غسول الفم، حتى يحدد لك أفضل نوع يمكنك استخدامه، حسب ما أضافته أيمن، موضحة أنه عادة ما يوصى باستخدام غسول الفم 2 أو 3 مرات في اليوم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.