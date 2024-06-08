اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على ظاهرة عجيبة في الماء تتشابه مع الصحراء

لسنوات طويلة يعتقد البعض أن سبب الغرق أو فقدان السفن في المحيط هو الرياح أو الأعاصير أو قوة الأمواج التي تطيح بأشد السفن؛ لكن ما لا يعرفونه ظاهرة موجودة في الصحراء أيضًا، وتعرف باسم «سراب الماء البارد»، وتشبه إلى حد كبير السراب الصحراوي مع اختلاف السبب، بحسب موقع «earthhow» البريطاني.

ظاهرة محيرة في الماء تتشابه مع الصحراء

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يوافق اليوم 8 يونيو، نستعرض ظاهرة «سراب الماء البارد» وهي ظاهرة بصرية تحدث فوق الماء بسبب تأثير الهواء البارد على الضوء، ما يسبب انحنائه ويجعل الأجسام البعيدة، مثل السفن أو الكتل الأرضية، تبدو مشوهة وضخمة تبدوا أحيانًا كأنها سفن، وهو ما يسمى «الوهم بالأشياء» التي تحوم فوق سطح الماء.

ومن أمثلة السراب في المحيطات، سراب فاتا مورغانا الشهير الذي يجعل الأشياء أمام البحارة غير قابلة للتعرف عليها، وهو ما يسبب غرق العديد من السفن في أوقات العواصف الشديدة.

يمكن رؤية «فاتا مورجانا» على الأرض أو في البحر أو في المناطق القطبية، وتشكل القوارب والجزر والسواحل بصور مقلوبة أو مستقيمة أو مكدسة فوق بعضها البعض، ظهرت من قبل في ولاية كاليفورنيا.

بالنسبة لظاهرة السراب الصحراوي، يحدث بسبب انحراف أشعة الشمس عند مرورها عبر طبقات الهواء ذات درجات حرارة مختلفة، وتشكل صورة وهمية للماء أو الأشجار على سطح الأرض.

بداية الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات كل عام في 8 يونيو، منذ عام 1992، في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو.