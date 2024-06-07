مرسى علم تستقبل 28 ألف سائح أوروبي الأسبوع المقبل

تستقبل مدينة مرسى علم ما يقرب من 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 142 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، خلال الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، ما يرفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع الصيف الجاري، لتكسر حاجز 80% وتصل إلى 90% في عدد من الفنادق.

وصول 28 ألف سائح مرسى علم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم يبين وصول 142 رحلة طيران علي مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من غدًا السبت قادمة من مطارات أوروبا تقل 28 ألف سائح من 11 دولة أوروبية وهي: «ألمانيا وهولندا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وبلجيكا وسلوفينيا والنمسا والمجر وفرنسا وبولندا».

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق مع مطلع الصيف وتتراوح بين 80% إلى 90%، موضحًا أن السياح الألمان والتشكيك وإيطاليا وهولندا هم الأكثر وصولا إلى فنادق مرسى علم.

وأشار إلى استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة والترحيب وعمل برامج سياحية ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية بهدف إدخال البهجة والسرور على السياح وتنشيط السياحة علي شواطئ مرسى علم.