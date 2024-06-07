3 لقطات أثارت الجدل لحلا شيحا في حفل زفاف جميلة عوض.. ما القصة؟

أثارت الفنانة حلا شيحا الجدل فى الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ حضورها حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، والمونتير أحمد حافظ، خاصة الصور التي تشاركها مع جمهورها عبر صفحاتها.

حلا شيحا وأحمد سعد يثيران الجدل

بدأ الجدل بصورة للفنانة حلا شيحا مع الفنان أحمد سعد، وهي تمسك بيده، الأمر الذي دفع جمهورها للظن بأنها ارتبطت به، وهو ما نفاه والدها في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، ولكن شاركت أيضا الفنانة حلا شيحا جمهورها بصورة لها مع الفنان عمرو دياب، وهي تضع يدها على كتفه، الأمر الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك أيضا فيديو انتشر للفنانة حلا شيحا وهي ترقص مع الفنان مصطفى قمر على واحدة من أغانية المميزة، التي كان يغنيها وهي أغنية «خطفتي قلبي في نظرة عين».