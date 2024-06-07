«الأرصاد»: سحب منخفضة وأمطار رعدية على 3 مناطق خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ آخر تحديثات الأقمار الصناعية، تشير إلى تكون السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار تكون رعديدة أحيانًا، وذلك في ظل الموجة شديدة الحرارة.

توقعات بسقوط أمطار رعدية على عدة مدن

وأضحت «الأرصاد» أنه من المتوقع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورعدية أحيانًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم أرقامًا قياسية، على محافظة أسوان التي اقتربت من 50 درجة مئوية، وتعد الأعلى حرارة منذ بدء فصل الربيع.