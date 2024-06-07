موعد انتهاء الموجة الحارة.. هل تنخفض درجات الحرارة بعد اقترابها من 50 مئوية؟

خلال الساعات القليلة الماضية، سجلت درجات الحرارة أعلى مستوى لها في عدة مدن مصرية، إذ أعلنت محطات الرصد أن درجة الحرارة في محافظة أسوان بلغت 48 درجة مئوية في تمام الساعة الثالثة ظهرا، بينما سجلت القاهرة 41 درجة مئوية، وفي ظل هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يهتم الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة.

طقس شديد الحرارة على عدة مدن

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، بسبب تأثير الكتل الهوائية الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، إلا أن تأثيرها يقل تدريجيا بدأ من مساء الجمعة حتى تنتهي يوم الأحد، ويوم هو موعد انتهاء الموجة الحارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم الأحد القادم تشهد مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 3 إلى 5 درجات، ويستمر حتى يوم الاثنين.

درجات الحرارة بعد انتهاء الموجة الحارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تأتي درجات الحرارة بعد انتهاء الموجة الحارة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.