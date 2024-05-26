سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

شهدت عدة مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد والذي يستمر حتى غدا.

سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وكانت آخر صور للأقمار الصناعية، رصدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ويصاحبها سقوط أمطار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من امتداد السحب إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه شهدت اليوم مناطق من السواحل الشمالية الغربية، نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفه وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

استمرار سقوط الأمطار غدا على مناطق متفرقة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يستمر تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت الأرصاد الجوية، غدا أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدلاً ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائلً للحرارة على جنوب الصعيد.