رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

كتب:

صفية النجار
10:15 م | الأحد 26 مايو 2024
سقوط أمطار على القاهرة والجيزة

سقوط أمطار على القاهرة والجيزة

شهدت عدة مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد والذي يستمر حتى غدا.

سقوط أمطار على السواحل الشمالية 

وكانت آخر صور للأقمار الصناعية، رصدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ويصاحبها سقوط أمطار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من امتداد السحب إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه شهدت اليوم مناطق من السواحل الشمالية الغربية، نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفه وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

استمرار سقوط الأمطار غدا على مناطق متفرقة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يستمر تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتابعت الأرصاد الجوية، غدا أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدلاً ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائلً للحرارة على جنوب الصعيد.

اقرأ المزيد:

«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وبعض المناطق خلال ساعات

«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة والجيزة خلال ساعات

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على القاهرة

تحذير الأرصاد من سقوط أمطار على القاهرة.. بسبب التقلبات الجوية 

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.. وبرق في مناطق بالدلتا
بقلم صفية النجار