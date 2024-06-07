أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الدقهلية.. قائم الجاموسي بـ150 جنيها

يتطلع الكثير من المسلمين إلي معرفة اسعار الاضاحي 2024 .. في محافظة الدقهلية، من أجل الاستعداد وشراء الاضاحي الخاصة بهم، والتي تختلف اسعارها علي حسب النوع، إذ يكثر الطلب علي العجول الجاموسي والبقري باعتبارها أهم الاضاحي، ويصل سعرها بداية من 50 ألف إلي 60 ألف جنية.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الدقهلية

وأشار محمد درغام تاجر مواشي بالدقهلية، لـ«الوطن» أن اسعار الاضاحي 2024 في محافظة تختلف من نوع إلى آخر كالآتي:

- الجاموس: يصل سعر الكيلو القائم بها من 140 إلى 150 جنيها؛ ليكون سعر الجاموس من 50 ألف إلى 60 ألف على حسب الوزن ما بين 350 كيلو إلى 400 كيلو.

- الجاموس الكبير: يصل سعرها من 40 ألف إلى 50 ألف إذ يصل سعر الكيلو بها من 120 جنيها إلى 130 جنيها.

- البقري: يصل سعرها ما بين 60 ألف إلى 70 ألف بحسب النوع والسن إذ يعتبر افضل سعر العجول الصغيرة هو 160 جنيها الكيلو القايم، ويصل وزن البقرة ما بين 350 كيلو إلي 400 كيلو.

- البقري الكبير: يبدأ سعرها من 130 إلى 150 جنيها، ويكون سعرها الكلي بـ50 الف إلي 60 ألف جنيه لوزن يصل إلى 450 كيلوجراما.

- الخروف: يبدأ سعره من 13 ألف ويصل إلى 30 ألفا بحسب وزنه إذ يتراوح الوزن ما بين 45 كيلو إلي 100 كيلو، ويصل سعر الكيلو ما بين 180 إلى 200 وأغلى البرقي.

- الماعز: يصل سعر الكيلو بها إلى 200 جنيه الكيلو، ويصل سعرها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألفا بحسب وزنها.

أسواق بيع الأضاحي في الدقهلية

وأشار الدكتور السيد الحسنين، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، لـ«الوطن»، إلى أنّه يوجد عددٌ كبيرٌ من الأسواق الخاصة بالمواشي في محافظة الدقهلية منها

- سوق بلقاس

- سوق السنبلاوين

- سوق ميت العامل

- سوق ميت غمر