الفنانة سلوى عثمان: سعيدة بتشبيهي بفردوس محمد.. وكاملة أبو ذكري اكتشفتني من جديد

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها سعيدة بتشبيهها بالفنانة العظيمة فردوس محمد؛ لأنها مثلت الأم المصرية باحترافية، مؤكدة أنها من عشاق الفنانة الراحلة كريمة مختار، وكان من أشهر أدوارها «ماما نونة» بمسلسل «يتربى في عزو».

سلوى عثمان: كاملة أبو ذكري مخرجة واقعية

وأضافت سلوى عثمان، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج «بالخط العريض»، على قناة «الحياة»، أن المخرجة كاملة أبو ذكري، اكتشفتها من جديد، ومنحتها دور السجانة، مؤكدة أنها مخرجة واقعية وتعشق التفاصيل.

وأشارت إلى أنها تعتز بالعمل دائما مع المخرج سامح عبد العزيز، الذي يشغله التصوير في المناطق الشعبية، مثل رمضان كريم وبين السرايات وخيانة عهد، من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة، يوم الجمعة من كل أسبوع.