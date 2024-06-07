سلوى عثمان تتحدث عن علاقتها بعادل إمام.. ماذا قالت عنه؟

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها تعتز بالعمل مع الفنان عادل إمام، حيث شاركت معه في فيلمي «الجردل والكنكة» و «رسالة إلى الوالي»، مضيفة: قالي أثناء الفيلم، انتي أكتر واحدة كان صوتك طالع في مشهد هتافات الانتخابات.

وأكدت سلوى عثمان، خلال لقائها مع الإعلامية «إيمان أبوطالب» في برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»، أن الفنان عادل إمام من أهم صفاته أنه ملتزم في عمله وتركيبة فنية كبيرة، مشيرة إلى أنها لم تتلقى ردود أفعال حقيقة على مشاهدها معه ولو كان الآن لحصدت مشاهدها التريند.

وأشارت عثمان خلال اللقاء: الفنان يحيي الفخراني رجل عظيم وعملت معه في الخواجه عبد القادر وهو أقرب إلى الصالحين.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع.