سلوى عثمان: لا يهمني شباك التذاكر.. وترتيب اسمي على التتر يضايقني

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن شباك التذاكر كان يشغلها في بداية أعمالها الدرامية والسينمائية، ولكنها أصبحت لا تهتم بالأمر فهي ليست نجمة الشباك الأولى، ومع ذلك هي راضية تماما وتعشق عملها في أي موقع.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون الحياة، أنها في فترة من الفترات شعرت بالحزن لأنها «مش واخدة حقها» بسبب عدم تصدر شباك التذاكر.

وأشارت سلوى عثمان إلى أن ترتيب اسمها على التتر يضايقها لأنه يكتب بعد أسماء فنانين صغيري السن.