القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وفصل الصيف

خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة الشركات التابعة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

خط ساخن وغرفة طوارئ

وأكد «رسلان» على أهمية متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ وحلها بشكل فوري، مع التركيز على المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع وجودة المياه.

وشدد «رسلان» على ضرورة مراعاة أوقات الذروة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي، ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة في نطاق كل محافظة، تزامنًا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال موجة الطقس الحارة.

مناقشة تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية

ونافش اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، وموقف مشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

واستعرضت اللجنة التنسيقية عرضًا مقدمًا من إدارة الفاقد، بشأن متابعة المناطق المنفذ بها خطة تقسيم الشبكات DMA – DMZ وقياس النتائج المحققة، والتوسع في تطبيقها.

وأشاد رسلان، بدور الإدارة العامة للمسار الوظيفي في اعتماد ورش التدريب والتقييم العملى بالشركات التابعة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الفنيين وتطوير مهاراتهم، من خلال ورش التدريب التي تساعد على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين للفنيين، وبالتالي تحقيق أداء متميز ومستدام.

وسلم رئيس الشركة القابضة شهادات الاعتماد لشركات مياه «القاهرة- الاسكندرية - الجيزة - البحيرة - صرف القاهرة - المنوفية - سوهاج - الدقهلية - الغربية - البحر الأحمر - قنا».