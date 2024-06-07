تفاصيل الساعات الأخيرة قبل حفل زفاف جميلة عوض.. مفاجأة أصحابها ورسالة العروس

ملامح هادئة وإطلالة مميزة، لفتت أنظار حضور حفل زفاف جميلة عوض، وسط حالة فرح وسعادة من نجوم الفن، خاصة صديقاتها المقربات، اللاتي حرصن على مساندتها منذ بداية اليوم، وإدخال السعادة على قلبها في مثل هذا اليوم، ما اعتبرته «جميلة» من أكثر ما مميز الحفل.

حفل زفاف جميلة عوض

قبل ساعات من حفل زفاف جميلة عوض، نشرت فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوان، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، روت خلاله كواليس يوم زفافها، وأكثر الأشياء التي حرصت على فعلها خلال هذا اليوم.

حب التفاصيل والظهور بأفضل صورة، جعل من جميلة تشرف بشكل مباشر على استعدادات حفل زفافها، «أكتر حاجة مهمة وشخصية بالنسبة لي هي مكان الفرح أنه في القلعة»، موضحة أن رقصتها برفقة عمها من أكثر المواقف الخاصة بالنسبة لها، وأرادت أن تنتهي بشكل جميل.

كواليس الاستعداد للرقصة

«ملحقتش أتمرن أوي على الرقصة، فلو شوفتوا حاجة مش مظبوطة يبقى مني أنا»، على حد تعبير «جميلة»، مشيرة إلى أن أصدقائها من أكثر الأشياء المميزة في ذلك اليوم، إذ حرصوا على إيقاظها قبل استعدادات حفل الزفاف، من أجل تناول وجبة الإفطار سويًا، ليكون أشبه باحتفال صغير بمناسبة حفل زفاف جميلة عوض.

وكان قد أحيا حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، عدد كبير من المطربين من بينهم الهضبة عمرو دياب، أحمد سعد، مصطفى قمر، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم منى زكي، شيرين رضا، نيللى كريم، نجلاء بدر، أحمد حلمي، لقاء سويدان، ليلى علوي، محمد فراج، حلا شيحة، خالد الصاوي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، وحرصت على تهنئتها الفنانة شريهان.