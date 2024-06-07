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فريد زهران لـ«الشاهد»: ثورة يوليو 1952 أعادت ترتيب الأولويات

كتب:

منتصر سليمان
11:54 م | الجمعة 07 يونيو 2024
فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين

فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ثورة 23 يوليو 1952 أعادت ترتيب الأولويات، وأهم إنجازاتها جلاء الاحتلال الانجليزي عن مصر في 1954.

ثورة يوليو رأت أنه لا بد من ترتيب الأولويات

وأضاف «زهران» خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة  «إكسترا نيوز»: «الثورة رأت أنه لا بد من ترتيب الأولويات، وجرى وضع الديمقراطية في مرتبة متأخرة، وتوفير حرية سياسية من خلال بناء ديمقراطية اجتماعية، وهي مستمدة من الفكر السوفيتي والتجربة السوفيتية، وبناء عليه جرى حل الأحزاب والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي، ودمجها في حزب واحد، وأصبح هناك أشخاص محرومين من ممارسة النشاط السياسي».

ويذاع برنامج «الشاهد» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ويقدمه الدكتور محمد الباز، كما أنه أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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بقلم منتصر سليمان