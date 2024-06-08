أدعية ذي الحجة مكتوبة مفاتيح الجنان.. رددها الآن

أدعية ذي الحجة مكتوبة مفاتيح الجنان من الأمور المحببة في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، التي يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، حسبما أكدت دار الإفتاء المصرية.

أدعية ذي الحجة مكتوبة مفاتيح الجنان

وحول أدعية ذي الحجة مكتوبة مفاتيح الجنان، نشرت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» عددًا من الأدعية التي يمكن ترديدها في هذه الأيام المباركة، علها تكون مفتاح للجنة، وهي على سبيل المثال:

- اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.

- اللهمَّ عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، لك الحمد على جمالك وجلالك وعظمتك وكبريائك يا رب العالمين.

- اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين.

أدعية ذي الحجة مكتوبة

- اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين.

- اللهم إنا نعوذ بك يا الله من فراغ العين والقلب، نعوذ بك من حب الدنيا والتعلق بشيء منها أو الانشغال به عنك يا رب العالمين.

- اللهم لا تبتلينا بما هو فوق طاقتنا، وإن ابتليتنا فألهمنا الصبر الجميل والعطاء الذي لا يخطر على قلب بشر يا أرحم الراحمين.

- اللهم استرنا في الدنيا والآخرة واشغلنا بذكرك عمَّن سواك يا رب العالمين.