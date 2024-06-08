دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»

دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة من الأدعية المستحبة في تلك الأيام المباركة، التي قال مركز الأزهر العالمي للفتوى عنها إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا» قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ».

دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة

وحول دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة، نشرت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم لطلب الرحمة والمغفرة والإيمان:

- اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

- اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعةَ، واجعل التقوى لنا أربحَ بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمِّنَّا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فينعمون، وينعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم ارزقني حسن الإيمان وكره الكفر والفسق والعصيان.. اللهم تولني في كافة أموري.. وهب لي من خير الدنيا والآخرة.

- اللهم إني أسألك عيشة راضية، وميتة سوية، ومرادًا غير مخزٍ، واعطني بقدر نيتي فإني لا أنوي لأحد إلا الخير.

- اللهم اكفني هم أمور الدنيا والآخرة وثبتني على دينك اللهم أمين.

- اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وأبعدني عن كل ما يغضبك في الدنيا والآخرة، وثبتني على أمور ترضاها وعبادة أنال بها شفاعة النبي صلوات الله عليه وسلم يوم ألقاك.